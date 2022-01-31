حافظت نجمة التنس الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات كما ظل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين رغم عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة التي اختتمت الأحد.

وتوجت بارتي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، لتصبح أول لاعبة أسترالية تتوج بلقب الفردي خلال 44 عاما، وقد أصبحت متفوقة بفارق 2633 نقطة في صدارة التصنيف أمام أرينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني.

وصعدت التشيكية بربورا كريتشيكوفا من المركز الرابع إلى المركز الثالث بعد أن وصلت إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة كما قفزت البولندية ايجا شفيونتيك من المركز التاسع إلى المركز الرابع بعد وصولها للمربع الذهبي في البطولة.

أما الأمريكية دانييلا كولينز، التي خسرت أمام بارتي في المباراة لنهائية، فقد صعدت للمرة الأولى إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي.

وصعدت كولينز 28/ عاما/ 20 مركزا لتحتل المركز العاشر حاليا.

وتعد أنجليك كيربر صاحبة أفضل مركز في التصنيف بين لاعبات ألمانيا، وتحتل المركز العشرين رغم خروجها من الدور الأول ببطولة أستراليا المفتوحة.

أما النجمة اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا والمتوجة بلقب أستراليا العام الماضي، فقد تراجعت 72 مركزا لتحتل المركز 86 .

وفي التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، حافظ ديوكوفيتش على موقعه في الصدارة لكن الروسي دانييل ميدفيديف، وصيف بطل أستراليا المفتوحة، قلص الفارق الذي يفصله عنه إلى ألف نقطة.

وظل الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث ويليه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

كذلك ظل النجم الإسباني رافاييل نادال 35/ عاما/ الذي توج أمس بلقب بطولة أستراليا، في المركز الخامس.

وتوج نادال أمس بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته وانفرد بالرقم القياسي لبطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حيث أحرز بذلك 21 لقبا في البطولات الكبرى مقابل 20 لقبا لكل من السويسري روجيه فيدرر والصربي ديوكوفيتش.