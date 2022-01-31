قام رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، بتحقيق أقوى نمو في البلاد على مدار ما لا يقل عن 27 عاما، في عمل قد يكون من الصعب تكراره بينما يتعامل حاليا مع تداعيات محاولته التي باءت بالفشل لكي يصير رئيسا للبلاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن النمو الذي تم تسجيله في العام الماضي بنسبة 5ر6%، والذي جاء مدفوعا من جانب قطاعي الصناعة والخدمات، هو تعافي بعد الانخفاض الي تم تسجيله بنسبة حوالي 9% في عام 2020، بسبب عمليات الإغلاق المتكررة وفرض قيود أخرى لمكافة تفشي فيروس كورونا.

ويعد هذا هو أعلى معدل نمو منذ بدء احتساب السلسلة في عام .1995

وبدأ دراجي، الذي صار رئيسا للوزراء في شباط/فبراير، برنامج للهبات المالية، من أجل حماية الاسر من تداعيات تفشي وباء كورونا، ولمحاولة تعزيز نمو البلاد.