أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أن المدافع دينيس زكريا وصل إلى تورينو لإتمام إجراءات انضمامه إلى الفريق قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ونشر يوفنتوس عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو للاعب قلب الدفاع السويسري زكريا لدى وصوله للخضوع للفحوص الطبية، ويتردد أنه بصدد توقيع عقد مع يوفنتوس يستمر حتى عام 2026 .

وكان زكريا 25/ عاما/ قد أعلن مؤخرا أنه لن يجدد عقده مع مونشنجلادباخ إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري.

ووافق مونشنجلادباخ على رحيله الآن للاستفادة من مقابل مادي تردد أنه قد يصل إلى ثمانية ملايين يورو.