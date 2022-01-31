تراجعت نسبة تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منافسيه في انتخابات الرئاسة المقررة في 10 نيسان/أبريل بشكل طفيف، وفقا لمتوسط استطلاعات الرأي جمعته وكالة بلومبرج للأنباء

وتراجعت نسبة تأييد ماكرون من 5ر24% منذ أسبوع إلى 4ر24% حاليا.

ووفقا لمتوسط الاستطلاعات، تقدم ماكرون 2ر7 نقطة مئوية على أقرب منافسيه مارين لوبان، مقابل فارق 5ر7 نقطة مئوية قبل أسبوع.

وسجل المنافس فابيان روسيل أكبر ارتفاع لنسبة التأييد، وهو 5ر0 نقطة مئوية خلال الأسبوع. بينما تراجع معدل تأييد المنافسة هيلين ثوي بأكبر نسبة بين المرشحين الآخرين (4ر0 نقطة مئوية).