قال رئيس مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورغ، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" يوفر حماية 100٪ من متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية تصريحات العالم الروسي قائلا: "خمسة وسبعون بالمائة من الذين تم تطعيمهم، يتمتعون بأجسام مضادة يمكنها تحييد سلالة أوميكرون. وإذا أخذنا المصل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لايت، ففي غضون ثلاثة أشهر بعد التطعيم، سنرى أن 100 بالمائة منهم يتمتعون بأجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروسات".

يشار إلى أن مركز "جاماليا"، صمم لقاح "سبوتنيك V" المكون من جرعتين، ومن ثم قام المركز بتصميم نسخة مخففة من هذا اللقاح - مكون من جرعة واحدة "سبوتنيك لايت" الذي يستخدم عادة لإعادة التطعيم.