قالت مصادر حكومية يابانية، إن الحكومة البريطانية ألغت زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون المقررة إلى اليابان في شهر فبراير المقبل؛ على خلفية التوترات المتزايدة بشأن أوكرانيا ومشاركته المزعومة في حفلات خلال فترات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا في كسر لقواعد الإغلاق.

وكانت طوكيو ولندن ترتبان لهذه الزيارة في منتصف شهر فبراير المقبل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لكن المصادر قالت إن الحكومة البريطانية ألغت الخطة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ـــ في مؤتمر صحفي في طوكيو أوردته وكالة الأنباء اليابانية كيودوـــ "ليس من الصحيح أنه يتم الترتيب لزيارة رئيس الوزراء البريطاني جونسون".

وأضاف ماتسونو أن "اليابان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع بريطانيا التي تعد شريكا استراتيجيا عالميا لبلدنا ، وتأمل في تعزيز العلاقات من خلال مختلف الجهود".

وكانت هذه الزيارة ستكون الأولى لجونسون إلى اليابان منذ توليه منصبه في عام 2019.