لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم إثر أمطار غزيرة هطلت بين يومي الجمعة والأحد في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البرازيل وتسببت أيضا بانزلاق للتربة.

وقال مكتب حاكم ساو باولو في بيان "منذ يوم الجمعة تسببت الفيضانات بمصرع 18 شخصا بينهم سبعة أطفال وبتشريد نحو 500 أسرة".

وأعلن الحاكم جواو دوريا تخصيص 15 مليون ريال برازيلي (نحو 2.7 مليون دولار) لمساعدة المدن العشر الأكثر تضررا في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل.

ومنذ بداية موسم الأمطار في تشرين الأول/أكتوبر، عانت البرازيل من غزارة المتساقطات، خصوصا في ولاية باهيا (شمال شرق) حيث لقي 24 شخصا حتفهم، وفي ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق) حيث أحصي مقتل 19 شخصا وتشرّد الآلاف.