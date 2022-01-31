انخفض منسوب مياه نهر الراين عند ماكساو، وهي عنق زجاجة على الممر المائي الصناعي الرئيسي في أوروبا، إلى أقل من 4 أمتار، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء

وبذلك، سجل منسوب المياه أدنى مستوى له منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر عام 2021، بحسب بيانات إدارة الممرات المائية والشحن الاتحادية في ألمانيا.

وبلغ قياس عمق المياه 93ر3 أمتار الأحد، مقابل 15ر4 أمتار ليلة السبت.

وبلغت تكلفة شحن زيت الوقود على الصنادل إلى بازل في سويسرا، 20 فرنكا سويسريا للطن في 28 من كانون الثاني/يناير، مقابل 21 فرنكا سويسريا للطن في 27 من الشهر نفسه.