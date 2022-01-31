احتجاجا على هدر الطعام أغلق نشطاء أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية برلين في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وتحت شعار "انقذوا الطعام - انقذوا الأرواح"، احتل النشطاء مداخل ومخارج طريق "بروسلشتراسه" في غرب المدينة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع الاحتجاج. و بعد ذلك، تحركوا لإغلاق الطريق السريع "إيه 100" أيضا، ما تسبب في تعطل حركة المرور.

وتم الإبلاغ عن احتجاجات مماثلة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

ويطالب النشطاء بقانون لمكافحة هدر الطعام وبإصلاح زراعي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة. ويطلق النشطاء على أنفسهم اسم "انتفاضة الجيل الأخير".