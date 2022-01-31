أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة وإستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات إستمرار محاولات ميليشيا الحوثي بسلوكها العدواني "الجبان" عبر إستهدافها دولة الإمارات العربية المتحدة بصاروخ بالستي.‏

وأوضحت الوزارة بأن إستمرار هذه الممارسات الإرهابية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق الآمنه في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإستقرار المنطقة يؤكد تجاهل مليشيا الحوثي للجهود الدولية وإصرارا على ‏انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات و محاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.