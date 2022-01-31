أعلنت الإكوادور أنها تراقب تقدّم عملية معالجة تسرّب نفطي وقع في غابة الأمازون يهدد بتلويث نهر.

وأدت أمطار غزيرة إلى حدوث انزلاق في التربة في بييدرا فينا في مقاطعة نابو شرقا

وضربت صخرة خط أنابيب للنفط وأحدثت كسرا فيه، ما تسبب بتسرّب "كمية هائلة" من النفط، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السبت.

وأعلنت وزارة البيئة الأحد أنها تواصل "التحقق من أن أنشطة الطوارئ والتنظيف والإصلاح تجري بشكل مناسب في المنطقة المتضررة".

وأكد مالك شركة "أو سي بي إكوادور" OCP Ecuador المشغّلة لخط الأنابيب أنها بدأت عملية إصلاحه وأنه تم "جميع النفط الخام في برك تخزين ليتم نقله بواسطة شاحنات إلى محطة لاغو أغريو".

وذكر رئيس OCP التنفيذي خورخي فوغديليا أن الحادث وقع نتيجة "ظروف قاهرة".

بدوره، أشار مسؤول في وزارة البيئة أن مصادر مياه تأثّرت بالتسرّب دون أن يحددها.

ولفتت الوزارة السبت إلى احتمال أن يكون نهر كوكا الذي يمد عددا من مجتمعات الأمازون بالمياه من بين مصادر المياه المتأثرة.

وبإمكان خطوط أنابيب OCP نقل ما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا من الأمازون إلى موانئ على ساحل المحيط الهادئ، رغم أن الشركة لم تستخرج سوى 160 ألف برميل بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وأعلنت الشركة السبت توقف عمليات ضخ النفط دون أن يؤثر ذلك على الصادرات.