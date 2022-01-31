أعلنت الحكومة الهندية أنها قامت بتطعيم 75% من سكانها البالغين، بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في ظل تراجع أعداد حالات الاصابة اليومية الجديدة التي يتم تسجيلها لليوم الرابع على التوالي.

وقال رئيس الوزراء، نارندرا مودي، في خطابه الإذاعي الشهري: "يعد إيمان شعبنا بتطعيم أمتنا، مصدرا كبيرا للقوة"، مضيفا: "تتراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا حاليا. إنها علامة إيجابية جدا".

وأكد مودي على الحاجة إلى الاستمرار في الالتزام ببروتوكولات مكافحة مرض "كوفيد 19-"، مضيفا أنه: "من المهم أن نهزم كوفيد وأن نضمن التقدم الاقتصادي".

يذكر أن الهند تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد حالات الاصابة العالمية بفيروس كورونا، والتي تبلغ حاليا في البلاد نحو 41 مليون إصابة، كما يبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة المرتبطة بالمرض، 494 ألفا و110 حالة، بحسب البيانات الرسمية.