قال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا إنه يرغب في تسجيل عجز ميزانية لهذا العام يقل عن 280 مليار كرونه (13 مليار دولار)، أي أقل بنحو 100 مليار كرونه عن العجز الذي اقترحته الحكومة السابقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن ستانجورا القول في التلفزيون العام إن مجلس الوزراء، الذي تولى السلطة في كانون الأول/ديسمبر وألغى الخطط المالية التي صاغها سلفه، يسعى لخفض الإنفاق بنحو 80 مليار كرونه، و سوف يستخدم أيضا جزءا من دخل الميزانية الإضافي لخفض العجز.

وفاز الائتلاف الحاكم المكون من خمسة أحزاب في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر بناء على حملة وعد فيها بخفض العجز وديون الدولة التي تضخمت خلال الوباء.

وعلى الرغم من الفجوات المالية القياسية في العامين الماضيين، لا تزال ديون جمهورية التشيك كحصة من الاقتصاد من أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي.