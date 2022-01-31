أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين، إغلاق عيادة بلا ترخيص ومخالفة (16) عاملا لمزاولة المهن الطبية في حملة التفتيش المشتركة التابعة لمجلس الوزراء على العيادات الطبية.

وكشف نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية ورئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء مبارك الجافور في تصريح صحفي على هامش الحملة عن ضبط جملة من المخالفات تتعلق بضبط عيادة غير مرخصة من وزارة الصحة إلى جانب ضبط (16) عاملا لمزاولتهم المهن الطبية والمهن المعاونة لها دون ترخيص من الجهات المعنية.

وأضاف الجافور أنه تم تحويل العمالة المخالفة إلى مباحث شؤون الإقامة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم مناشدا أصحاب العيادات بضرورة الالتزام بالقوانين واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والتراخيص الخاصة بمزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها.

يذكر ان اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء الممثلة بالهيئة العامة للقوى العمالة ومباحث شؤون الإقامة ووزارتي الصحة والتجارة تكثف حملاتها على مجموعة من العيادات الخاصة في عدد من مناطق البلاد للتأكد من التزام العيادات والعمالة المتواجدة بها بالنظم واللوائح المنظمة للعيادات الطبية والمهن المعاونة لها.