95 فحص مجهود وتركيب 1057 جهاز هولتر و179 قياس ضغط الدم المحمول في العام نفسه

حريصون على عمل فحوصات التصوير المتعدد من أجل الحصول على الدقة المتناهية في التشخيص

1666 سوناراً و25 فحصاً للمجهود وتركيب 590 جهاز هولتر أجريت بمركز صباح الأحمد في 2021

أكد استشاري أمراض القلب في مركز صباح الأحمد للقلب وعضو جمعية القلب الكويتية د.خالد فائق الملا أن المركز حقق قفزات نوعية وتقنية كبيرة تواكبت مع زيادة عدد الحالات التي يستقبلها، وهو مستمر في المضي قدما نحو التميز، مبينا أن كل خدمات المركز تقدم وفق أفضل التقنيات العالمية.

وقال الملا في تصريح صحافي له إن وحدة الفحوصات غير التداخلية التابعة لقسم القلب بمستشفى الأميري الجديد في سنة 2021 قام بعمل 4659 سونارا للقلب بالإضافة إلى 68 سونارا للمريء كما قامت بإجراء 95 فحص مجهود القلب، وتركيب وتحليل عدد 1057 جهاز هولتر و179 جهاز قياس ضغط الدم المحمول في العام نفسه.

وأيضا في مقابل ذلك، يوفر مركز صباح الأحمد فحوصات مماثلة غير تداخلية لخدمة المرضى، حيث قام المركز في سنة ٢٠٢١ بعمل 1666 سونارا للقلب منها ٢٤ سونارا مريئيا كما قام المركز بإجراء ٢٥ فحصا لمجهود القلب وتركيب وتحليل عدد ٥٩٠ جهاز هولتر، و٢٠٠ جهاز لقياس ضغط الدم على مدار ٢٤ ساعة «المحمول» في هذا العام ليكمل أعداد القسم نفسه في المستشفى الأميري الجديد.

وأشار إلى أن مركز صباح الأحمد للقلب يحرص على عمل فحوصات التصوير المتعدد، من أجل الحصول على الدقة المتناهية في التشخيص، موضحا أن مقدمي الخدمة بالمركز حريصون على تقديم العلاجات المتطورة التي تتميز بالسرعة والفعالية.

وذكر الملا أننا كأطباء في مركز صباح الأحمد للقلب نسعى دائما للتوعية بأمراض القلب ومسبباتها، لذا فإن نصيحتنا الأولى لكل الناس هي ضرورة الحفاظ على القلب فكما يقولون دائما «الوقاية خير من العلاج».

وشدد الملا في تصريحه على ضرورة ممارسة الرياضة بصفة دورية، والإقلاع عن التدخين بالنسبة للمدخنين، والحرص على التغذية الصحية بعيدا عن الوجبات السريعة الضارة، وفي النهاية ضرورة الحرص على الفحص الدوري للقلب.