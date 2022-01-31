عقد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، وذلك ظهر اليوم الاثنين، في ديوان عام وزارة الخارجية، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد حيث تناولت مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.