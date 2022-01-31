مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن التوسع في وتيرة التطعيمات وتسريع آليتها من خلال إجراءات وقرارات جديدة لمجلس الوزراء لزيادة إقبال المواطنين والمقيمين على تلقي الجرعة الثالثة «التنشيطية» من اللقاح ضد ڤيروس «كوفيد-19» يمثل ضرورة حياتية لتعزيز الأجسام المناعية وإعطاء الجسم مناعة كافية لحمايته من المتحورات وتخفيف الأعراض في حالة الإصابة وعدم الحاجة إلى دخول المستشفيات بعد أن لجأت وزارة الصحة إلى افتتاح مستشفى ميداني في منطقة الفروانية، في إشارة الى تحسبها من زيادة المصابين.



وعبرت المصادر عن قناعتها بضرورة التوسع في إصدار المزيد من القرارات لتشمل عمالة ومرتادي جهات اخرى، منها على سبيل المثال عمال توصيل الطلبات والمتعاملون مع الجمهور بصفة عامة، أسوة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في 10 يناير والتي نصت على اشتراط اكتمال التطعيم للعاملين - أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة - ومرتادي 6 جهات هي الحضانات ونوادي الأطفال والجماهير التي تحضر المباريات الرياضية والصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية.



هذا، وجددت المصادر القول إن اشتراط تقديم فحص «PCR» سلبي عوضا عن «التنشيطية» يرجع الى مجلس الوزراء.