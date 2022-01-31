مريم بندق

توقعت مصادر مطلعة ان يحيط وزير الصحة د. خالد السعيد مجلس الوزراء بخطوات الوزارة لصرف مكافأة الصفوف الامامية للمستحقين مع تقديم آلية إنجاز الرقابة المالية المسبقة على الصرف بالتنسيق مع وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، حيث ان تطبيق هذه الرقابة بالتفصيل سيؤخر الصرف مجددا خصوصا مع اعتماد 4 قياديين على تعهدات الموظفين بصحة البيانات، وهم الرئيس المباشر والوكيل المساعد ووكيل الوزارة إضافة الى الوزير، وتأتي هذه الخطوة استعدادا لتجهيز البيانات والصرف لاحقا للعاملين في وزارة الداخلية من المستحقين مكافأة الصفوف الأمامية.