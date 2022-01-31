رئيس الاتحاد: سنتعاون مع مختلف الجهات الاقليمية والدولية بتحركات مكثفة لفضح الجرائم الحوثية

أعرب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات للعدوان الإرهابي الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي واستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشدد الصواغ على أن هذه الأعمال الجبانة تؤكد حقيقة جماعة الحوثي الإرهابية واهدافها ومن يقف وراءها وخطورة ما تقوم به في تهديد الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وطالب الصواغ بتحرك عاجل على مستوى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة لفضح هذه الجرائم ومن يمولها واتخاذ موقف دولي حازم تجاه هذه الجماعة التي تستهدف الأبرياء وكشف مخططاتها لإشعال المنطقة.

وأكد التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

واعلن الصواغ أن الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني سيقوم بالتعاون مع مختلف الجهات الاقليمية والدولية بتحركات مكثفة لفضح الجرائم الحوثية وتوضيح الحقائق للرأي العام العالمي خاصة أن هذه الاعتداءات تطال الأبرياء وتنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي والإنساني.