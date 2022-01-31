مريم بندق

يحسم مجلس الوزراء عدد أيام عطلة العيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج.



وأوضحت مصادر مطلعة أن العطلة حسب اللوائح القانونية تتراوح بين 4-5 أيام وما يزيد عن ذلك يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، مبينة ان العيد الوطني ويوم التحرير سيوافقان الجمعة والسبت 25 و26 فبراير.



وسيعتبر الأحد الموافق 27 فبراير يوم راحة بديلا عن الجمعة الموافق 25 فبراير باعتبار الجمعة عطلة رسمية، والاثنين 28 فبراير سيوافق عطلة الإسراء والمعراج، وبذلك تكون العطلة 4 أيام.

ولفتت المصادر الى أن إعطاء بدل السبت والذي يعتبر يوم راحة - كما حدث في عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 حيث تم إعطاء الأحد يوم راحة بدل السبت الذي وافق الأول من يناير - من اختصاص مجلس الوزراء، وفي حال موافقة المجلس ستصبح العطلة 5 أيام.

وماذا عن يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2 و3 مارس لترتفع العطلة إلي اسبوع كامل، قالت المصادر: تنص قرارات مجلس الوزراء المنظمة للعطلات الرسمية على اعتبار اليوم الواقع بين عطلتين رسميتين يوم راحة، وما زاد عن ذلك يحتاج ايضا موافقة مجلس الوزراء.