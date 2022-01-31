تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح برغبة بإنشاء مركزين صحيين متكاملين يحتويان على جميع التخصصات الطبية مع طاقم طبي مؤهل ومتخصص لكل مركز، في منطقة العبدلي ومنطقة الوفرة الزراعية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تعتبر مدينتا العبدلي والوفرة الزراعية من المناطق الجاذبة للسكان لهدوئها ونقاء جوها، سواء من أصحاب المزارع وغيرهم من المترددين عليها، ما أدى إلى كثافة السكان فيها، مع اضطرارهم في الحالات المرضية المفاجئة إلى العودة الى أقرب مركز صحي والذي يبعد مسافة كبيرة من المدينتين المذكورتين، ما يؤثر على الحالات المرضية خاصة الحالات المستعجلة والخطيرة نظرا لبعد المسافة.

ونص الاقتراح على إنشاء مركزين صحيين متكاملين يحتويان على جميع التخصصات الطبية مع طاقم طبي مؤهل ومتخصص لكل مركز، في منطقة العبدلي ومنطقة الوفرة الزراعية.