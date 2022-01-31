أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 545717.



وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 5129 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 491502 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1ر90 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2497 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 51718 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 480.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 29304 ليصبح مجموع الفحوصات 6913124 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 7ر20 في المئة.