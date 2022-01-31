النسخة العربية من "Suits" تحت مظلة إنتاجات OSN الأصلية

من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين



تعلن "إن بي سي يونيفرسال فورماتس"" NBCUNIVERSAL FORMATS"، أحد أقسام "يونيفرسال ستوديو جروب""Universal Studio Group"، شراكتها مع شركة الإنتاج الإعلامي "تي فيجن""TVision"، و "OSN"، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة و"المتحدة للخدمات الإعلامية""UMS"، الشركة الأكبر في الإعلام المصري، بهدف إنتاج النسخة العربية من المسلسل التلفزيوني الدرامي الشهير "Suits".

ستنتج "تي فيجن TVision" النسخة العربية من "Suits" تحت مظلة إنتاجات OSN الأصلية. ومن المقرر عرضها على قنواتها الفضائية ومنصتها الرقمية OSN Streaming في رمضان 2022. وتعتبر أول مرة تحصل فيها "المتحدة للخدمات الإعلامية UMS" على حقوق بث نسخة مصرية من واحدة من أفضل المسلسلات الأمريكية والذي ستعرضه للجمهور المصري على قنواتها التلفزيونية وتطبيق "Watchit".

جديرٌ بالذكر أن النسخة الأمريكية من المسلسل من تأليف وكتابة آرون كورش. وامتد عرض مسلسل "Suits" لتسعة مواسم على شبكة قنوات "يو إس إيه نيتورك USA Network" من 2011 وحتى 2019، وهو من إنتاج "يونيفرسال كيبل برودكشن"" UCP"، إحدى شركات "يونيفيرسال ستوديو جروب""Universal Studio Group"، لصالح شبكة قنوات "يو إس إيه نيتورك USA Network".

تأتي هذه الشراكة تعزيزًا للعلاقة القائمة بين "تي فيجن TVision" و"OSN" و"المتحدة للخدمات الإعلامية UMS" وإن بي سي يونيفرسال فورماتس NBCUniversal Formats"، أحد أقسام "يونيفرسال ستوديو جروب Universal Studio Group"، على خلفية النجاح الهائل الذي أثمر عنه تعاونهم في إنتاج "SNL بالعربي" الذي استمر عرضه لمدة أربعة مواسم في الشرق الأوسط.

في مطلع تعقيبه على هذه الشراكة، صرّح طارق الجنايني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تي فيجن للإنتاج الإعلامي"، قائلًا:

"يسعدنا إنتاج النسخة العربية من مسلسل "Suits" واحدة من أكثر المسلسلات التلفزيونية نجاحًا وشهرةً. ويمثّل تحويل هذا النوع من العروض إلى نسخة عربية أهمية بالغة في سياق التطور المستمر الذي تشهده مصر باعتبارها سوق إعلامي عريق وضخم.

وأضاف "النسخة العربية مستوحاة من الدراما الأمريكية بشكلٍ كبير لكن بمذاق مصري خالص وتضم نخبة من ألمع النجوم. وسيكون المشاهدون العرب على موعد مع المتعة والإثارة مع انطلاق الموسمين الأول والثاني في رمضان 2022 على "شبكة OSN" و"المتحدة للخدمات الإعلامية UMS" اللذين يتشاركان حقوق البث في مصر، علمًا بأن " شبكة OSN" تملك حقوق البث الحصري في باقي أنحاء الشرق الأوسط. ونفخر أيضًا بتعزيز علاقتنا مع "إن بي سي يونيفرسال فورماتس NBCUniversal Formats" ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا في مشاريع مستقبلية".

ستكون النسخة العربية من "Suits" من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تي فيجن للإنتاج الإعلامي TVision". ويشارك في البطولة باقة من ألمع النجوم أبرزهم آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات. وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل في يناير 2022 ومن المقرر عرض أول موسمين - 30 حلقة - خلال شهر رمضان الكريم 2022.

في مطلع تعقيبه على هذه الشراكة، صرّح إنريكي جيل، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات التجارية والتنمية الدولية في مجموعة "يونيفرسال ستوديو جروب Universal Studio Group"، قائلًا:

"مسلسل "Suits" واحد من أكثر المسلسلات التلفزيونية شهرةً في العالم، ويسعدنا انتاج نسخة عربية تناسب عشاق الدراما التلفزيونية في الشرق الأوسط وإقامة شراكة جديدة مع أصدقائنا في "تي فيجن". وستسلط النسخة الجديدة من مسلسل "Suits" المقرر عرضها قريبًا بمشاركة نجوم عربية وإلقاء الضوء على موضوعات مختلفة بطريقة ستثير إعجاب المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وبهذه المناسبة، علّق نيك فوروارد، الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والتلفزيوني لشبكة OSN والمدير العام لOSN Streaming قائلًا:

" نكرّس جهودنا لتقديم أفضل محتوى عربي عبر إنتاجات OSN الأصلية لمشاهدينا في المنطقة. ويسعدنا التعاون مع TVision "تي فيجن" وخاصة رواد الإنتاج الإعلامي مثل طارق الجنايني لإنتاج النسخة العربية من مسلسل Suits وعرضها حصرياً لمشاهدينا في الشرق الأوسط، وذلك تأكيدًا على سعيOSN الدائم نحو الاستثمار في صنع محتوى يلبي تطلعات جمهورنا."

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة " المتحدة للخدمات الإعلامية UMS"، قائلًا:

"اتفاقنا مع تي فيجن TVision، الحاصلين علي حقوق "Suits"، جاء كجزء من رؤية الشركة لسوق الإعلام الإقليمي كونه جاذباً للاستثمار و ذلك من خلال إنتاج أعمال عالمية بنكهة اقليمية و هو ما يعتبر نضوجًا أكثر للسوق. سوتس بالعربي سيتم عرضه حصريًا في مصر علي قنوات الشركة المتحدة و منصة Watchit الرقمية و ضمن حزمة الأعمال المميزة التي سيتم عرضها في شهر رمضان المعظم هذا العام ٢٠٢٢".