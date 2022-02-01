آلاء خليفة



اتبعت مكتبة الجامعة الأمريكية في الكويت أحدث التطبيقات في مجال تبويب وأرشفة مقابلات التاريخ الشفوي، وهو عبارة عن برنامج أو تطبيق أطلقته مكتبات جامعة كنتاكي في الولايات المتحدة لمزامنة التسجيل الصوتي مع النص المكتوب للمقابلات، بحيث يسهل على الباحثين الوصول لأي موضوع او مقطع صوتي دون الحاجة لسماع المقابلة كاملة أو التنقل عبر الشريط الصوتي لعدة ساعات.



والتطبيق متاح مجانا، حيث يدعم المكتبات ومراكز البحث في سعيهم لتحقيق أهداف الاستدامة وحصلت مكتبات جامعة كنتاكي على منحة خاصة من معهد خدمات المتاحف والمكتبات في الولايات المتحدة لإنشاء هذا التطبيق ليساعد على تمكين المستخدمين والباحثين من الوصول للمعلومات المسجلة بشكل أكثر فعالية.



وقالت مديرة مكتبة الجامعة الأمريكية في الكويت أسماء الكنعان ان المكتبة من أوائل المستخدمين في الوطن العربي لهذا البرنامج الحديث «OHMS» لمزامنة البيانات الوصفية للتاريخ الشفوي، وأدت جهود المكتبة بالتواصل مع مكتبات جامعة كنتاكي لتحديث النظام لدعم اللغة العربية مما سيسهل على جميع المؤسسات في العالم العربي استخدام النظام لمشاريع توثيق التاريخ الشفوي باللغة العربية.