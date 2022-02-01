أكد عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة نواف المويل أن الموسم الافتراضي الثاني للبرنامج التدريبي التخصصي لمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع للجمعية ينطلق خلال الفترة من 14 فبراير حتى 10 مارس المقبل بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة أكاديميين وخبراء كويتيين وعرب وممثلين عن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات المدنية والكليات والمعاهد الكويتية والعربية.



‎وكشف المويل أن البرنامج سيستمر 12 يوما ونحو 60 ساعة تدريبات مكثفة فضلا عن ورش عمل تطبيقية وجلسات حوارية تتناول قضايا ومشكلات بيئية ومقترحات حلولها، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يشمل 4 دورات وهي إدارة المناطق الساحلية ويقدمها د.عمرو السماك، وإدارة المناطق المحمية ويقدمها د.ناصر الدين أسد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة ويقدمها نواف المويل، ودورة المعرفة والتحديات بتغيرات المناخ وتقدمها جنان بهزاد، معلناً أن التسجيل في البرنامج متاح عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.