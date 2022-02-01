حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 7.05 مليارات دولار، وذلك وفقا للتقييم السنوي الصادر عن وكالة «براند فاينانس».



وقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لـ QNB إلى 7.05 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.1 مليارات دولار في العام الماضي، حيث احتلت المركز الـ 45 ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بـ 3 مراكز عن تصنيفها في العام الماضي، حيث كانت في المركز الـ 48.



كما ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة من 82 إلى 83 مقارنة بمؤشر 2021، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فقد نجح البنك في تعزيز ريادته عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB هبة التميمي: «نجحت مجموعة QNB هذا العام في تعزيز ريادتها الإقليمية كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، ولا شك أن هذا الإنجاز يعكس الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم»، وأضافت: «لم يكن هذا النجاح المستمر ليتحقق لولا جهودنا المتواصلة لتعزيز هوية البنك وترسيخ علامته التجارية، بالإضافة إلى حرصنا على تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا والاستثمار في تطوير حلولنا الرقمية، تماشيا مع الاستراتيجية الناجحة للمجموعة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «براند فايننس» ديفيد هاي: «تجاوز نمو QNB متوسط أفضل 50 علامة تجارية مصرفية، مما يعكس العمل الجاد الذي تم بذله لتعزيز العلامة التجارية وتنمية الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية، وتلعب العلامة التجارية لمجموعة QNB دورا رئيسيا لتوحيد عملياتها التي استفادت من الاستثمار الكبير في الخدمات الرقمية لعملائها من الأفراد والشركات كما ساهمت في ترسيخ مكانة QNB ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية من تصنيف براند فاينانس لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم».