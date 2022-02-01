خلال شهر فبراير وبمناسبة الأعياد الوطنية، يقدم البنك الأهلي الكويتي (ABK) لحاملي بطاقات فيزا الأهلي - الإمارات الائتمانية فرصة للدخول في السحب والفوز بقسيمة سفر تصل إلى 1000 دينار من شركة كيو جو للسياحة والسفر. وسيمنح هذا السحب المثير 10 فائزين فرصة الفوز بقسيمة سفر بقيمة 500 دينار لكل منهم بينما سيفوز صاحب الحظ السعيد بالجائزة الكبرى بقسيمة سفر بمبلغ 1000 دينار.



وللدخول في السحب، يتعين على حاملي بطاقات فيزا الأهلي - الإمارات الائتمانية، (فيزا انفنيت وفيزا سيغنتشر) إنفاق 250 دينارا كحد أدنى خلال شهر فبراير 2022 سواء داخل الكويت أو خارجها على عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع أو الشراء الإلكتروني للحصول على فرصة للفوز بقسيمة سفر بقيمة 500 دينار، أو إنفاق 500 دينار كحد أدنى داخل الكويت أو خارجها على عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع أو الشراء الإلكتروني للحصول على فرصة للفوز بقسيمة سفر بقيمة 1000 دينار.