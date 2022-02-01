تحت رعاية نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالعزيز الدعيج، أقام بنك وربة محاضرة خاصة لموظفي الشركة بهدف رفع الوعي المصرفي والتعريف بأفضل الطرق المستخدمة لحماية البيانات وتعزيز جوانب أمن المعلومات، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، وقد تم تقديم العديد من الحالات العملية والتطبيقية التي تتضمن تعريف أركان الشيك المصرفي، وكذلك تقديم شرح عن مواصفات البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي وإجراءات الأمان الخاصة بها.

كما تم خلال المحاضرة شرح وظائف العملة الورقية، وكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية داخل الكويت وخارجها، والحفاظ على سريتها وأمانها، وعملية تزويد البيانات، كما تم تقديم معلومات كاملة عن خدمات بنك وربة الخاصة بالأفراد والشركات.

وعن المحاضرة التي أقيمت عن طريق «الأونلاين»، عبر نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج عن شكره لبنك وربة وإدارته التنفيذية لحرصهم على توعية موظفي الشركة.