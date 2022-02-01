عبدالوهاب الرشود: مجموعة «بيتك» تمتلك عناصر الاستدامة وفقاً للمعايير الدولية

المجموعة قدمت خدماتها لـ 7.5 ملايين عميل في دول مجلس التعاون وآسيا وأوروبا



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» تقرير الاستدامة، ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة، وذلك خلال حفل كبير ومميز أقيم بمعرض «KFH Auto» الصديق للبيئة.

وفي كلمته في هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود «ان المباني الصديقة للبيئة هي جزء من عناصر الاستدامة، لذا اخترنا ان يكون حفل إطلاق التقرير هنا في معرض KFH Auto الصديق للبيئة، والمستوفي لمعايير المباني الخضراء ومعايير الاستدامة العالمية، وهو أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط بمساحة 38 ألف متر مربع».



وأضاف الرشود «ندرج في تقرير الاستدامة عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في أنشطة وإدارة وعمليات «بيتك»، مع تحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية سواء على المستوى التشغيلي أو على مستوى استمرارية الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة».



إستراتيجية الاستدامة



ولفت إلى ان مجموعة «بيتك» تمتلك العناصر التي تضعها على الطريق الصحيح في استراتيجية الاستدامة، وفقا لأحدث المبادئ والمعايير وأطر العمل الدولية، حيث قدمت المجموعة خدماتها إلى نحو 7.5 ملايين عميل كما في نهاية 2020 في دول مجلس التعاون الخليجي واسيا واوروبا عبر حوالي 530 فرعا و1.500 جهاز صرف آلي و15 ألف موظف في وحدات المجموعة موزعة في الكويت وتركيا والبحرين وماليزيا والمانيا والسعودية.



وأوضح الرشود ان الاستدامة تتعلق بشكل كبير بالأداء المالي لمجموعة «بيتك» وبالشمول المالي الذي تحققه، مبينا ان «بيتك» يقوم بإصدار التقارير الدورية التي تظهر النمو في الأرباح ونسب السيولة العالية والقاعدة المتينة لرأس المال التي تدعم نمو الاعمال والامتثال للمتطلبات الرقابية، مؤكدا الاستمرار في جهود تحسين جودة الاصول وتطوير سياسات التسهيلات الائتمانية وأنظمة الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات.



كما اكد حرص «بيتك» على زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء من إجمالي محفظة التمويل وخاصة المشاريع المتعلقة بتخفيض انبعاثات الكربون وتقليل مخاطر تغير المناخ، مشيرا إلى اصدار صكوك استدامة بقيمة 350 مليون دولار لـ «بيتك ـ تركيا»، والمشاركة في تمويل مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية، وكذلك تمويل المشاريع الإنشائية الكبرى مثل شركة ليماك التي تقوم بتطوير وتوسعة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، مما سيجعل الكويت منفذا ماليا وتجاريا مهما، حيث تعمل هذه المساهمة على تدعيم الأسس الاستراتيجية للكويت بما يتوافق مع أهداف التطوير المستدام.



وقال الرشود إن «بيتك» يركز بشكل أكبر على الممارسات البيئية للعمليات الخضراء وتقديم الحوافز التمويلية والفنية للمشاريع التي تأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية وتخفيف كمية الانبعاثات، وذلك لنسهم بشكل فعال في بناء كويت جديدة، في الوقت نفسه الذي نلعب فيه دورا مهما في دفع عجلة النمو، ودعم الشركات المحلية الكبيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق المنفعة للأجيال الحالية والقادمة.



وأضاف «نولي اهتماما كبيرا لتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالكفاءات واستقطاب الشباب، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاستدامة لدى «بيتك»، حيث نركز باستمرار على استقطاب المواهب وخاصة من المواطنين الكويتيين.

فقد بلغت نسبة توظيف الكويتيين من إجمالي التعيينات في «بيتك» بين 98% و100% في السنوات الأخيرة».



وتابع بالقول «ما زلنا نواصل تطبيق الشفافية وتطوير سياساتنا وسلوكنا المهني في العمل مع تطبيق المعايير البيئية والقيم الاجتماعية والحوكمة والاستدامة كجزء من تحسين ثقافة الموظفين وترسيخ مبادئ البنك، وكذلك نمضي قدما نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها ضمن صفوف القوى العاملة في كل إدارات «بيتك»، وقد حققنا تقدما في تعزيز تمثيل المرأة في فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في فروع «بيتك» أكثر من 40%، كما بلغت في برنامج «فرصة» لتطوير المتفوقين الشباب نحو 48%».



الشمول المالي



أما عن الشمول المالي الذي هو أحد عناصر الاستدامة، أشار الرشود إلى ان «بيتك» حقق زيادة في عدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها للعملاء، وأتاح إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل ذلك تخصيص فرع خاص لهم في كل محافظة، مع مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سهل «بيتك» إتاحة خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة ومن أي مكان من خلال الحلول الرقمية، حيث بلغ إجمالي المعاملات المصرفية الرقمية التي أنجزها عملاء «بيتك» عبر KFHonline حوالي 140 مليون معاملة خلال عام 2020 أي بنمو 18% مقارنة بالسنة السابقة، ووصل العدد إلى 160 مليون عملية مصرفية رقمية في 2021 بنمو 25%.



عنصر أساسي



من جانبه، أعرب نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح عن شكره للحضور على تلبية الدعوة والمشاركة في حفل اطلاق تقرير الاستدامة ضمن استراتيجية الاستدامة في «بيتك».



وأضاف ان الاستدامة باتت عنصرا اساسيا في استراتيجيات المؤسسات والدول، مبينا ان «بيتك» ينفذ مبادرات تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة، وكذلك مع اتفاقية باريس للمناخ و«رؤية الكويت 2035».



وأشار الرويح إلى ان إحدى أهم مرتكزات الاستدامة هي المسؤولية الاجتماعية، مبينا ان «بيتك» حقق فيها تميز وريادة بمختلف جوانبها: البيئة والصحة والشباب والطلبة والرياضة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل التطوعي والجهود الانسانية ودعم المشاريع الشبابية وغيرها.



وقال: ان لدى «بيتك» فريقا متخصصا من الشباب الكويتي لتنفيذ كافة المبادرات المجتمعية وفق خطط ترسم بالتوازي مع اهداف الاستدامة الدولية، فعلى صعيد البيئة أطلقنا مشروع KFH is Green وهو مظلة لجميع المبادرات التي تعنى بالبيئة، ودعمنا انشاء أول منصة Carbon Offset في الكويت للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن اطار الاستدامة وفي اطار شراكة استراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي، مع دعم المرحلة الأولى من المشروع التي تتألف من زراعة 500 شجرة والعناية بها لمدة 3 سنوات، ووقعنا شراكات استراتيجية مع جهات عدة، مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم جهودها في حملة تشجير وتخضير مناطق الكويت، كما قمنا بدعم مبادرة تجميل مرافق وشوارع العاصمة بالشراكة مع محافظة العاصمة، ونظمنا حملات تنظيف الشواطئ بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، وكنا أول مؤسسة على مستوى القطاع الخاص تتعاون وتدعم مبادرة «اغريفاج»، وهي مبادرة بسواعد شبابية كويتية تحول فضلات الخضار والفواكه إلى سماد عضوي يغذي التربة.



ولفت الرويح إلى أن «بيتك» يتميز بسجل حافل على صعيد الطلبة والتعليم، مبينا ان «بيتك» يحرص على المشاركة في حفل تخرج الطلبة، ورعاية مشاريع التخرج، حيث يعد «بيتك» الداعم الأكبر لمشاريع تخرج الطلبة.



وذكر ان «بيتك» جدد مذكرة التفاهم مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، بهدف توفير الخبرات الأكاديمية والبحثية، والبعثات الدراسية الداخلية، واستقطاب الشباب المبدع والمتفوق، كما جدد شراكته الاستراتيجية مع الكلية الأسترالية بالكويت، فضلا عن مشاركته خلال العام في المعرض الوظيفي الافتراضي الذي نظمته الكلية، وشارك في برامج الفرص الوظيفية المختلفة بهدف توفير الفرص الوظيفية للمواهب الوطنية الشابة، ووقع شراكة مع جامعة الكويت ـ كلية العلوم الادارية ومركز التميز في الادارة في مجال برامج دعم وتعزيز قدرات الشباب الكويتي، لتدريب وتأهيل 300 طالب وطالبة كويتيين لاجتياز اختبارات الآيلتس، ويحرص «بيتك» على تنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية وتعليمية ودعم الاندية الطلابية والمشاركة بفعاليات مختلفة.



تكريم أصحاب الإنجازات



وأضاف ان «بيتك» هو أول بنك على مستوى الكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» لتكريم أصحاب الانجازات بمختلف المجالات، الرياضية وغيرها، والوحيد الذي يضم فريق مبادري «بيتك» او سفراء «بيتك» الذي يشمل أسماء عديدة من الابطال الكويتيين الذين رفعوا اسم الكويت عاليا بالمحافل الدولية، ونجح «بيتك» في نقل المبادرات الاجتماعية إلى مستوى جديد من الابتكار بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الشباب الكويتيين المبدعين، مثل تطبيق V-Thru، وتطبيق Li3ib، حيث نظم «بيتك» مبادرة تحدي المشي الافتراضي وماراثون افتراضي للدراجات الهوائية، وسباق رياضي تفاعلي رقمي هو الأول من نوعه KFH DIGITAL WALLET TREASURE HUNT.



قيادة التطور



بدوره، قال المدير التنفيذي للحوكمة المؤسسية في «بيتك» محمد العربيد: أطلقنا في يونيو الماضي مشروع تطوير اطار عمل الاستدامة والذي يأتي انطلاقا من رؤية «بيتك» نحو قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية مستدامة، والأعلى ثقة في العالم.

كما يأتي تفعيلا لرسالة «بيتك» الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية بالمؤسسة والذين كان لهم الدور البارز في تحديد القضايا الجوهرية التي يتطلعون أن تكون من أولويات «بيتك»، حيث تم تحديد هذه القضايا وفقا للأولويات الوطنية والتوجهات الإقليمية والممارسات العالمية بالنسبة للصناعة المصرفية وذلك فيما يتعلق بالأبعاد الثلاثة للاستدامة، حيث ارتكزت تلك المبادرات على مبادرة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر، اتفاقية باريس للتغيرات المناخية 2015 ورؤية الكويت 2035 والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار.

وأضاف العربيد: يهدف «بيتك» من خلال هذا المشروع إلى تحقيق التوازن بين سعيه إلى تعظيم مصالح مساهميه وبين حفاظه على البيئة وخدمة المجتمع من خلال العمل على اطلاق مبادرات لتحقيق الاستدامة في أعماله وفي مساهماته المجتمعية وذلك وفق اطار مؤسسي واستراتيجية محددة لدمج الاستدامة في عمليات «بيتك».



ولفت إلى ان استدامة أعمال «بيتك» من أهم أهداف هذا المشروع لتحقيق ما يطمح اليه مساهمونا، وعملاؤنا وشركاء أعمالنا لتستمر الخدمات التي نقدمها لمجتمعنا الحالي وكذلك أجيال المستقبل وفق الرؤية المرسومة من مجلس الادارة لتستمر أعمالنا وخدماتنا: «موثوق بها، وسهل الوصول اليها، وفعالة».



وأوضح العربيد ان أكثر من 50 موظفا من مختلف الادارات في «بيتك» أنجزوا هذا المشروع، حيث تم عقد ورش عمل للتدريب والتوعية قبل بدء العمل وذلك بالتعاون مع استشاري المشروع شركة «برايس ووتر هاوس كوبر» وشركة «دي كاربون».





مبادرات مجتمعية شاملة



تحدث الرشود عن مبادرات «بيتك» لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر الركن الأساسي في الاستدامة، حيث كانت كثيرة وشاملة، وذات أثر كبير على المجتمع، حيث شملت الجوانب الصحية والانسانية والبيئية والشبابية والرياضية والتكافل وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة وغيرها من الجوانب الأخرى التي لا يتسع الوقت لذكرها كلها، ومن أبرزها:



٭ سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر، وتم تنفيذ نفس المبادرة في البحرين من خلال «بيتك ـ البحرين».



٭ مساهمة «بيتك» في الحصة الأكبر لصندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي وقيمته 10 ملايين دينار، كما ساهم «بيتك» منفردا بمبلغ إضافي للصندوق.



٭ توقيع «بيتك» اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية للاجئين السوريين والمحتاجين في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني. كما وقع اتفاقيتين مع مؤسسة الحسين للسرطان والهلال الأحمر الكويتي لعلاج مرضى السرطان.



٭ توقيع «بيتك ـ تركيا» اتفاقية مع الهلال الأحمر التركي.



٭ توقيع «بيتك» اتفاقية شراكة هي الاولى من نوعها في القطاع المصرفي الكويتي مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين»، قام بموجبها «بيتك» بمبادرات مختلفة من ضمنها استقبال مجموعة من الطلبة من ذوي الاعاقة الذهنية وتدريبهم بمختلف الإدارات في «بيتك».



٭ توقيع مذكرات تعاون مع جامعة الكويت ـ كلية العلوم الادارية، والجامعات الخاصة ـ جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بهدف تبادل الخبرات والتدريب والبحوث ودعم الطلبة.



٭ إطلاق مبادرة بيئية بعنوان KFH is Green ينفذها «بيتك» تحت مظلتها العديد من المبادرات البيئية ومشاريع التخضير.



٭ مساهمات كبيرة ومختلفة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ولبرنامج دعم العمالة الوطنية، ولمعهد الدراسات المصرفية، وغير ذلك من المبادرات المختلفة التي رسخت الريادة في التنمية المجتمعية المستدامة.



منتجات مصرفية مستدامة



قال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك»، طلال العربيد: من جهة اصدار البطاقات المصرفية وكجزء من مبادرة «بيتك» للاستدامة «البيئة الخضراء» فقد أصبح لدينا 5 منتجات من بطاقات «بيتك» المصرفية البلاستيكية الذكية يتم صناعتها بنسبة 85.5% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها ذات جودة ومتانة ومواصفات عالمية بأعلى معايير الاستدامة البيئية وحاصلة على شهادات اعتراف من جهات عالمية مختصة مثل شركة فيزا العالمية وشركة ماستركارد وشركة ايديميا لصناعة البطاقات، وذلك كخطوة أولى من خطوات «بيتك» بشأن سياسة تبني الاستدامة.



وأضاف العربيد أن خاصية هذه الصناعة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الكويت كمنتجات مصرفية ومبادرات صديقة لبيئة خضراء تتبع أفضل ممارسات الاستدامة على المستوى العالمي.



واوضح ان «بيتك» سيعلن خلال مناسبة الاحتفال بالأيام الوطنية خلال شهر فبراير الجاري عن بالبدء بإصدار هذه البطاقات بهذه الخاصية وبتصاميم جذابة مختلفة تحمل علم الكويت.



ولفت إلى ان «بيتك» يتطلع من خلال هذه المبادرة إلى اصدار ما يعادل نسبته 30% من مجمل البطاقات المصرفية التي سيتم اصدارها خلال العام الحالي 2022، وسيتم زيادة هذه النسبة في السنوات القادمة تماشيا مع سياسة «بيتك» في هذا الشأن لتصبح أكثر استدامة.