تكليف الزراعة بإتخاذ كل ما من شأنه تذليل كافة المعوقات أمام إقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عـبر الاتصـال المـرئي (live video call) برئاسـة سـمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالتقدير والثناء لوزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور / أحمد ناصر المحمد الصباح على الجهود المخلصة التي يقوم بها دولياً وإقليمياً

لاسيما الجولة التي قام بها مؤخراً في مختلف الدول والتي تحمل رؤية دولة الكويت لتقوية علاقات الشراكة والصداقة بين المجتمع الدولي ودعم جهود الوساطة ونشر قيم السلام والتسامح حول العالم

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،(رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتـه الـ (156))، بنتائج أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي استضافته دولة الكويت يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022

وقد تناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واستعراض مجالات التعاون المتعددة وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة وأكثر شمولية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظاً على الأمن القومي العربي ودعماً لمسيرة العمل العربي المشترك

أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها إلى عاصمة الجمهورية اللبنانية الشقيقة بيروت مؤخراً وفحوى لقاءاته مع كافة المسئولين في جمهورية لبنان الشقيقة، لبحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين

وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق المنفعة المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وقدم عرضاً للأفكار والمقترحات وفق تنسيق خليجي وعربي ودولي كإجراءات لبناء الثقة مع جمهورية لبنان

قدم وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء للمجلس شرحاً حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخراً، وقد تم خلال هذه الزيارة الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

واستعراض أواصر العلاقة المتينة والوثيقة التي تجمع دولة الكويت مع الإتحاد الأوروبي ودوله الصديقة، وسبل تعزيز وتنمية التعاون والشراكة القائمة بينهم في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتنسيق المشترك حيالها

شرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الامريكية الصديقة مؤخراً، وجاءت هذه الزيارة لترأس أعمال الاجتماع الوزاري الخامس للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية

تم من خلال هذا الاجتماع بحث العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها بكافة المجالات والميادين وبحث أطر التعاون المشترك وتعميق الروابط التاريخية واستقطاب وتشجيع الاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري

بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات الصحية وتعزيز الأمن الغذائي وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية وتنمية وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي ورفع مستوى التعاون في مجال الأمن السيبراني

أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد معالي / رمطان لعمامرة وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صباح اليوم

وفحوى المحادثات التي تناولت مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة

ضمن إطار حرص واهتمام الحكومة بمتابعة آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي في البلاد، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة بهذا الشأن والتي مازالت تشهد عدم استقرار في الآونة الأخيرة جراء استمرار ارتفاع عدد الإصابات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة والمستشفيات

كما أحاط المجلس علماً بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لإعتماد حملة التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس في سبيل رفع المناعة المجتمعية في ظل تفشي السلالات المتحورة وعزم وزارة الصحة البدء بتقديم تطعيم (كوفيد- 19) للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً اعتباراً من الأسبوع الجاري

على أن يبدأ تقديم الخدمة كأولوية لشريحة الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات الحادة للعدوى، مؤكداً على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت، كما أحاط المجلس علماً بالجهود والكفاءات المخلصة والعاملة في المنظومة الصحية التي تضع نصب أعينها أمن البلاد الصحي

أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات السلطات الصحية ، والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه بإذن الله تعالى، سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الصحة ، ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن إجراءات صرف مكافآت الصفوف الأمامية التي جاءت بتوجيهات سامية من سمو الأمير الراحل الشيخ / صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه

ومتابعة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما

حيث أوضحا بأن كشوف المستحقين قد تم الانتهاء منها ولضمان العدالة في إجراءات الصرف وتطبيق معايير الصرف وفق الفئات المستحقة ووفق توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الموقر بضرورة عمل اقرارات للمستحقين قبل مباشرة الصرف لضمان سلامة الإستحقاق

قامت وزارة الصحة بإصدار تعميم لضرورة استيفاء نموذج الإقرار والتعهد من قبل كافة الموظفين الواردة أسمائهم في الكشوف بحد أقصى بتاريخ 23/1/2022 ونظراً لعدم تمكن الجميع من تقديم الإقرار تم تمديد الفترة إلى تاريخ 30/1/2022 للانتهاء من استلام كافة اقرارات المستحقين

البالغ عددهم أكثر من 50 ألف مستحق بما فيهم الموظفين المتعاقد معهم بموجب موافقة ديوان الخدمة المدنية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية البالغ عددهم 1370 موظف وبموجب إجراءات الصرف الإدارية والمالية المتبعة في الجهات الحكومية فسوف ترسل كافة كشوف أسماء المستحقين

مرفق بها الإقرارات وكافة المستندات للسادة المراقبين الماليين التابعين لجهاز المراقبين الماليين للمراجعة والتدقيق ليتم الصرف حسب الضوابط المحددة، كما بين وزير الصحة بأنه قد سبق لوكيل وزارة الصحة بأن صرح بهذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بتاريخ 10/1/2022

قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بإقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين

ووضع خارطة الطريق المناسبة التي تضمن سرعة الإنـجـاز، وذلك وفق النصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.