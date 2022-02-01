أعلن مركز الشباب العربي إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، في نسخة خاصة تنطلق ورشها وفعالياتها من جناح الشباب في «إكسبو 2020»، الذي تستضيفه الإمارات ويشارك فيه أكثر من 190 دولة، وذلك لتمكين 50 من المواهب الإعلامية العربية الشابة الواعدة من 16 دولة عربية بالمهارات والقدرات والتقنيات الإعلامية التي ترسخ الأمل والإيجابية لدى الشباب العربي الموهوب وتعزز مستقبله المهني في القطاع الإعلامي، وتسهم في بناء منظومة إعلامية عربية تواكب المستجدات وتصنع الفرص.



وتمكن هذه الدورة الخاصة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، نخبة من الإعلاميين الشباب من تعلم أساليب وتقنيات جديدة في تخصصات العمل الإعلامي الاحترافي.



ومن «جناح الشباب» يوفر البرنامج لمنتسبيه الفرصة، طوال الفترة من 7 حتى 21 فبراير المقبل، لسرد قصص ملهمة مميزة تستفيد من تنوع الأفكار والثقافات التي تلتقي على أرض «إكسبو»، وتعزز قيم التواصل والحوار والانفتاح، وتحفز الإبداع والابتكار في المشهد الإعلامي العربي.



سفراء الفكر



وفي هذا السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي شما المزروعي: الإعلاميون الشباب الملتزمون بقضايا مجتمعاتهم المحلية والإنسانية، والحريصون، شخصيا ومهنيا، على تكريس قيم التقدم والتعاون والتسامح والتنمية وتصميم المستقبل وصناعته هم سفراء للفكر والمبادئ العليا، ورواد للإبداع، وبناة لجسور التواصل بين الثقافات والشعوب.



وأضافت المزروعي: انطلاق برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة من جناح الشباب في «إكسبو 2020»، وبدعم لامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، للدورة الرابعة على التوالي، هو فرصة واعدة لعشرات الشباب والشابات من مختلف الدول العربية لتقديم صور مشرقة لمواهب وقدرات وإبداعات ومهارات الشباب العربي، وتعزيز حضور الإعلام العربي الموضوعي والمتوازن والبناء على الساحة العالمية.



منصة عالمية



بدوره، قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي سعيد النظري: برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة خرج خلال السنوات القليلة الماضية كفاءات إعلامية شبابية متمكنة، منهم من يعمل حاليا في مؤسسات إعلامية محلية وإقليمية ودولية رائدة، ومنهم من يتقلد مناصب إعلامية قيادية في مؤسسات وشركات مرموقة، ومنهم من أسس مشروعه الإعلامي الخاص وهم يسهمون كل من موقعه في إثراء المشهد الإعلامي العربي وإنجاز المحتوى الإبداعي والإيجابي الذي يتناول قضايا الشباب واهتماماتهم وتطلعاتهم.



تابع النظري: نتطلع في الدورة الرابعة الخاصة من البرنامج هذا العام إلى توفير تجربة غير مسبوقة لمنتسبيه، من منصة جناح الشباب الذي يجمع الثقافات والأفكار والعقول من أكثر من 190 دولة، ليشاركوا إلى جانب أقرانهم من شباب العالم في تصميم مستقبل أفضل للبشرية ويعززوا فرص الحوار والتلاقي والإبداع والمعرفة.



وتمثل الدورة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة إضافة نوعية لما حققه البرنامج حتى الآن من تخريج 300 شاب من 18 دولة عربية، وتسجيل 250 ساعة تدريبية، وعقد أكثر من 50 شراكة إعلامية استراتيجية.



كما تدعم لدورة أهداف برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة المتمثلة بتأهيل جيل متمكن من القيادات الإعلامية العربية الشابة، وتوفير برنامج تطويري إعلامي نوعي بالتعاون مع مؤسسات إعلامية مرموقة وخبراء متمرسين لتمكين الشباب بأحدث المهارات الإعلامية، إضافة إلى فتح آفاق التطور المهني وصقل المعارف واكتساب أخرى جديدة وفق منظومة متكاملة تشمل المحاضرات التخصصية، واللقاءات التعريفية، والزيارات الميدانية.



توسع ونمو



وتمثل النسخة الرابعة من البرنامج فرصة لتطوير قدرات العمل الإعلامي العربي على النحو الذي يؤسس جيلا جديدا من الكفاءات الإعلامية العربية المتمكنة من أدوات العمل الإعلامي وتقنياته الجديدة والواعدة والمبتكرة، كما يتطلع مركز الشباب العربي إلى توسيع نطاق برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة إقليميا ودوليا، مع التركيز على ترسيخ قيم ومهارات قيادية أساسية تكمل التدريب الإعلامي لمنتسبيه.



وأصبح البرنامج من المبادرات الإعلامية الرائدة في المنطقة العربية بالشراكة مع أهم المؤسسات الإعلامية الدولية والإقليمية مثل تومسون وأكاديمية سكاي نيوز عربية وسي ان ان وام بي سي وقناة الشرق بلومبيرغ ووكالة أنباء الإمارات وجوجل ولينكدان وفيسبوك ميتا وغيرها من المؤسسات الأكاديمية مثل كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية في دبي، وتتطلع النسخة الرابعة منه لتكون الأبرز من حيث المحتوى والشراكات والتغطية الإعلامية، فيما ستتوفر فرصة لمنتسبي البرنامج لخوض تجربة إعلامية دولية وفرصة للمشاركين بالعمل معا واكتساب خبرات تخصصية نوعية.