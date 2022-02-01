يواصل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد جولاته الميدانية إلى مناطق العاصمة، وذلك لمتابعة إزالة مخالفات البناء والإخلاءات التي تستغلها العمالة المكدسة والمخالفة.



حيث أجرى الخالد جولة ميدانية إلى منطقة شرق ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري، الى جانب عدد من مسؤولي المحافظة.



وقال الخالد على هامش الزيارة «ندعو الجهات المعنية بضرورة معالجة خلل التركيبة السكانية التي باتت سببا رئيسيا في زيادة مخالفات البناء وتكدس العمالة الوافدة والضغط على المرافق العامة وانتهاكها بشكل سافر واستغلال ملاك العقارات وأصحاب المصالح الضيقة لتنفيذ مصالحهم على حساب مصالح الوطن وأبنائه».



كما وجه الخالد بضرورة تنظيف الساحات العامة ورفع الطراريد والسيارات المهملة منها.



وختم المحافظ جولته بتوجيه الشكر إلى رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وإلى نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري على جهودهم وتعاونهم الدائم مع المحافظة.