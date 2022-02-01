القاهرة - ناهد إمام



قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، إن مدينة الفيوم الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان داخل إقليم محافظة الفيوم، ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالقطاعات المختلفة بالمدينة حتى الآن نحو مليار و632 مليون جنيه.



وأشار الجزار إلى أنه تم ويجري الانتهاء من تنفيذ 69 عمارة لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي»، بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة الفيوم الجديدة، وتخطيط 84 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالامتداد الشمالي للمدينة، ويجري الانتهاء من تنفيذ المرافق لها، بجانب تسليم 227 قطعة أرض أخرى بامتداد الحي الثالث، موضحا أنه سيتم تنفيذ فرع لجامعة الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 184 فدانا.



من جانبه، أوضح م.طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن موقف تخصيص قطع الأراضي طبقا لآلية التخصيص الفوري شمل تخصيص مساحة (79002.5م2) قطع أراضي خدمية بقيمة حوالي 111 مليونا و700 ألف جنيه بأنشطة سكنية وإدارية ومدارس وبنوك ومخزن، وتخصيص مساحة (32344.43م2) قطع أراضي صناعية.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن الاستثمارات الجاري تنفيذها بالمدينة بمعرفة القطاع الخاص تشمل: كمباوند أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم بمساحة 3.5 أفدنة، وكمباوند جمعية نقابة التطبيقيين بمساحة 3.1 أفدنة، وهايبر ماركت بمساحة فدانين، وكمباوند استثماريا بالمنطقة الإقليمية بمساحة 9.5 أفدنة.



واشار رئيس الجهاز الى أن فرص الاستثمار بالمدينة تشمل ناديا رياضيا بمساحة 27 فدانا، وإتاحة 2020 قطعة أرض سكنية بمساحة إجمالية 616 فدانا «الحي الرابع»، ومنطقة صناعات صغيرة بمساحة 325 فدانا و390 قطعة أرض، ومنطقة صناعات متوسطة بمساحة 335 فدانا و112 قطعة أرض معارض ومخازن بمساحة 56 فدانا، ومعهدين عاليين، ومدرسة دولية بمساحة 56 فدانا، ومستشفى دوليا بمساحة 22 فدانا، وسوق جملة وهايبر بمساحتي 27 فدانا و20 فدانا، و4 قطع أراض بنشاط عمراني متكامل (كمباوند) بمتوسط مساحة 20 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 51 فدانا، ويجري الانتهاء من تنفيذه.



وقال إن مشروعات المرافق والطرق التي تم ويجرى تنفيذها تشمل: شبكات المرافق (مياه - صرف صحي - طرق «فرمة») المرحلة الأولى بمنطقة الصناعات الصغيرة بالامتداد الشرقي للمدينة، وشبكات مرافق المرحلة الأولى منطقة الصناعات المتوسطة بالامتداد الشرقي للمدينة، ومشروع حماية المدينة من أخطار السيول، ورفع كفاءة حارات المرور الخارجية بالطريق الدائري للمدينة، وتنفيذ الطرق «المرحلة الثانية» بمنطقة الامتداد الجنوبي «الـ 180 فدانا»، والمرافق (مياه - ري - صرف).



وأضاف رئيس الجهاز أن المشروعات تشمل أيضا تصميم وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي وخط الطرد وطرق الإسكان الاجتماعي، وشبكات مرافق لمنطقة 48 فدانا شاملة تصميم وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي وخط الطرد، وتنفيذ خط التغذية بمياه الشرب لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الامتداد شرق الكتلة السكنية للمدينة، وأعمال التغذية الكهربائية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الامتداد الشرقي بالمنطقة الصناعية الثانية، وشبكة كهرباء المرحلة الأولى، والانتهاء من وصلة الطريق الرابط بين عمارات الإسكان الاجتماعي بقرية دمشقين إلى طريق أسيوط الغربي.



وحول الخدمات بالمدينة، أوضح رئيس الجهاز أن الخدمات التجارية شملت الانتهاء من تنفيذ سوقين تجاريين بالحي الثالث والحي الأول، يضمان 25 محلا تجاريا و14 وحدة مهنية إدارية، وسويقة في «ابني بيتك» بها 4 محال و38 باكية، ومبنى تجاريا سكنيا يضم 62 محلا، ومبنى آخر تجاريا إداريا يضم 114 محلا بمركز المدينة، و4 مبان، 3 محال ومخبزين، ويجري تنفيذ سوق تجارية إدارية بالحي الثاني، وسوق تجارية بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي، وهايبر بمركز المدينة.



وأشار رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إلى أن الخدمات الإدارية شملت تنفيذ مبنى إداري لجهاز مدينة الفيوم الجديدة، ومكتب بريد في الحي الثاني، ومقرين لرئاسة الحيين الأول والثالث، ومبنى المخازن والورش الخاص بجهاز المدينة، وقسم شرطة تعمير بمقر جهاز المدينة، وبنك مصر في الحي الأول، ويجري تنفيذ مجمع ضرائب في الحي الثاني، ومخطط مبنى مجمع محاكم بالامتداد الجنوبي للمدينة، وتخصيص أرض لسنترال المدينة.