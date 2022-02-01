القاهرة ـ خديجة حمودة



انطلقت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري- الفرنسي «آمون -22» والذي يستمر لعدة أيام بفي عدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات.



يتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتي تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين، فضلا عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوي، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية، وصولا لأعلى معدلات الاستعداد القتالي.



يهدف التدريب «آمون -22» إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكلا البلدين وجاهزيتها لتنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف.