تسلّم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقد قام بتسليم الرسالة لسموه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.



إلى ذلك، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في قصر السيف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير صلاح حمدان السيف، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ناصر صنهات القحطاني.