أستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة زيارته الرسمية للولايات المتحدة.

وأعلنن بايدن عن نيته تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي لواشنطن من خارج حلف شمال الاطلسي (الناتو).

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين خلال استقباله أمير قطر في المكتب البيضاوي "قطر صديق جيد وشريك موثوق به وأنا سأبلغ الكونغرس بأني سأقوم بتصنيف قطر كحليف رئيسي لنا من خارج حلف (الناتو) ليعكس ذلك أهمية العلاقة بين البلدين .. أعتقد هذا الامر كان يجب ان يتم منذ فترة طويلة".

واوضح بايدن انه بحث مع الشيخ تميم بن حمد"الأمن في الخليج والشرق الأوسط وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية بالاضافة الى مواصلة عملنا المشترك لدعم شعب أفغانستان وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا".

وأشاد بايدن بالصفقة الجديدة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية القطرية مع شركة (بوينغ) الاميركية والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار معتبرا انها "واحدة من أكبر الصفقات التي أبرمتها (بوينغ) على الاطلاق".

وذكر أنه "في العام الماضي كانت شراكتنا مع قطر محورية في العديد من القضايا التي تتعلق بمصالحنا الحيوية مثل إعادة توطين عشرات الآلاف من الأفغان والحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة وتقديم المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين بالاضافة الى الضغط على تنظيم (داعش) ومواجهة التهديدات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه قال امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن "2022 عام مهم للغاية إذ يصادف الذكرى ال50 لاقامة علاقتنا الدبلوماسية مع الولايات المتحدة حيث انها علاقة قوية للغاية ونحن فخورون جدا بها وبما حققناه خلال هذه الفترة" مشيدا بالتعاون والتنسيق بين البلدين حول الاوضاع في افغانستان.

وأشار أمير قطر الى انه ناقش مع الرئيس بايدن "العديد من القضايا والمواضيع لاسيما التي تتعلق بأمن منطقتنا وحقوق الشعب الفلسطيني".