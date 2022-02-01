دمشق – هدى العبود

غادرت السكريبت الشابة وداد الحلبي الحياة اليوم بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتترك ردة فعل قوية من قبل زملاء المهنة الذين فجعوا بالخبر والتي كانت تعمل بمجال السكريبت والإخراج في الدراما السورية دون معرفة سبب وفاتها حتى اللحظة .

خبر وفاة وداد وقع كالصاعقة على كل من عرفها في الوسط الفني من فنانين ومخرجين وزملاء مهنة وكانت مواقع السوشل ميديا مكان التعزية والحزن على الراحلة فكتب الفنان والمخرج عارف الطويل على صفحته في الانستغرام : (وما تدري نفس بأي أرض تموت , اليوم انتقلت إلى رحمة اله تعالى الزميلة وداد الحلبي علما أنها كانت قادمة من دمشق إلى دبي من اجل المشاركة في عمل تلفزيوني، وختم قائلا " الرحمة لروحها وعزائي لأهلها ولكل من عرفها وسيتم نقل جثمانها إلى سوريا حالما تنتهي الإجراءات المتبعة في البلاد .

بدوره قال الفنان قاسم ملحو معزيا صديقته وداد " الجنود المجهولون يموتون بصمت كما عاشوا وعملوا بصمت , وداد الحلبي الفتاة الخلوقة التي تعمل بوسطنا الفني بصفة سكريبت والإخراج في ذمة الله ترحموا عليها .



أما الفنانة وفاء موصلي فقالت "خبر مؤلم يصاب به الوسط الفني نودع زملاء مهنة تركوا في القلب حرقة وغصة .. إلى الخلود يا وداد إلى المكان الارحم من دنيانا . إنا لله وإنا إليه راجعون .



الفنانة أمانة والي التي فوجئت بالخبر قالت " والله لم اصدق وداد يا لروعة العمل معك وجمال ابتسامتك وهدوءك وحبك لعملك وزملاءك إلى جوار من رحمته واسعة وجواره أفضل من جوارنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .



الفنانة جيني اسبر قالت " كانت مثالا للعمل بصمت , محبة لمهنتها وكل من عمل معها البسمة لا تفارق وجهها الجميل إنا الله ينتقي الأخيار إلى رحمة الله وليبقى ذكرك مخلدا ومؤبدا يا وداد رحمك الله وألهم اهلك الصبر والسلوان .



الفنان نزار أبو حجر .. بدء حديثه عبر الهاتف من قطر عندما أخبرته

" لا حول ولا قوة ألا بالله العظيم الله يرحمها ويتغمدها برحمته .

كما نعتها الفنانة تولاي هارون وكتبت " حرقتي قلبي يا وداد الطيبة والخلوقة والمحبة وداد الحلبي بذمة الله الرحمة لروحك الطيبة يا غالية"

أما الممثلة علا بدر وصفت الراحلة وداد قائلة " إذا بحثت عن الأخلاق فهي مثال وهي الاجتهاد والإخلاص والاكابرية والله يعجز لساني ماذا أقول رحتي عند رب العالمين الله يرحمك ويصبر اهلك .

أما المخرج محمد زهير رجب فقد أطلق نداء استغاثة للوسط الفني من اجل استحضار جثمان الراحلة من دبي إلى دمشق وقال " نداء إلى الزملاء والأصدقاء أرجو المساعدة على نقل جثمانها لأنكم جميعكم أجمعتم على حب واحترام وداد الحلبي .

وختم المخرج رجب قائلا " أنا حزين جدا لرحيلك لا استطيع ان أنسى وقفتك إلى جانبي في العديد من الأعمال كان آخرها مسلسل بروكار .

أما الفنان عامر علي قال مخاطبا زميلته الراحلة " دنيا غريبة مبارح كنا عم نباركلك بالعمل الجديد واليوم نترحم عليكي .. الله يرحمك يا وداد يا أطيب وأحن وألطف حدا اشتغلت معه بحياتي الي جوار من هو أكرم منا يا وداد ".