مجلس الأمة يوافق على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية المرفوعة ضده من رئيس المجلس بعد التصويت بالنداء بالاسم بموافقة 31 عضواً وعدم موافقة 19 وامتناع 6 من أصل الحضور 56

عبيد الوسمي: اللجنة التشريعية والمجلس ليسا محكمة والمجلس ينظر إن كان في الشكوى كيدية من عدمه فقط والكتاب الخطي ليس كافياً وليس من وظيفتنا فحص الأدلة والسؤال للأخ شعيب هل ترى بالشكوى كيدية أم لا؟

مرزوق الغانم : ليس بيني وبين الأخ شعيب عداءً شخصياً وحق التقاضي مكفول لكن كانت هناك إساءات ولجأت للقضاء كحق دستوري والكيدية غير موجودة بهذه القضية والأخ شعيب أساء لكل من دافع عني ومنهم وال

شعيب المويزري: قرار رفع الحصانة للمجلس وأرسلتُ للجنة كتاباً يغني عن الحضور والشكوى مقدمة من الرئيس مرزوق الغانم واستغربت أن الشكوى بها أجزاء تم قصها لتغيير المعنى.. والحديث كان عن صفة الرئيس وليس شخصه

-اللجنة تتحدث عن قرارات مستقبلية وهذا لا يجوز الآن وأنا أؤكد أنه تم اجتزاء تصريحاتي السابقة

هشام الصالح: اللجنة التشريعية وجهت الدعوة للنائب شعيب المويزري مرتين ولم يحضر واللجنة امتنعت عن إصدار قرار وأحالت الأمر للمجلس

عبدالله الطريجي: جرائم النصب العقاري تعرض لها مواطنون من قبل شركات وقاموا برفع قضايا وسألت وزير الداخلية عن خروج أحد المتهمين من البلاد والوزير رد أن هناك 18 متهماً وافداً بالقضية خرجوا من البلاد

محمد الحويلة : قضية تمكين الكفاءات الوطنية تشغل بال الشباب ممن يحملون كافة المؤهلات وتحديداً في القطاع النفطي وهناك أعداد كبيرة من المواطنين تنتظر فرصها ويجب إعداد برامج تدريبية لتأهيل الشباب

عدنان عبدالصمد : قضية غسل الموتى شرعية وظروف كورونا أوجدت سلوكاً يتمثل بوضع الموتى بأكياس سوداء دون غسيل وتدفن حتى لا تنتقل العدوى مع أن الأطباء يخالطون المرضى الحقيقيين لذلك يجب إعادة النظر بالقرار خصوصاً أن خطورة الفيروس قلت عن السابق

محمد المطير : تحدثنا عن وجود الأجانب في أهم مرافق الدولة وهو القضاء وواجب علينا تكويت هذا القطاع بالكامل وهذا المرفق يجب ألا يكون به إلا المواطنون ونحن نرى التناقض بين الأحكام التي تصدر

سعدون حماد : المفروض أن تقوم وزارة الإسكان تسليم المواطنين من أصحاب قسائم خيطان أذونات البناء ورئيس الوزراء خفض مشكوراً مبالغ القسائم إلى 10 آلاف ونطالب أن تنخفض الأسعار إلى 4 آلاف دينار حالها حال قسائم عبدالله المبارك

وزير النفط : أؤكد ما اعتمدناه حول سياسة التكويت في القطاع النفطي والخبرات الموجودة هي لتدريب المواطنين وهناك 20 موظفاً كويتياً تم توظيفهم العام الماضي و30% من عمالة المقاولين ستكون من المواطنين ونحن بصدد تقليل حتى العقود الاستشارية

-نؤكد اهتمام الحكومة في المخرجات التعليمية وهناك خطة لإعادة رفع مستوى القطاع النفطي وتطبيق التكويت ونحن ملتزمون في تطوير القطاع الهندسي في الكهرباء من خلال تعيين المواطنين في هذا الجانب

وزير الصحة: لم يصدر مرسوم إلحاق هيئة الإعاقة بوزير الصحة حتى الآن وبصدور المرسوم سوف ننظر بجميع ما ذُكِر من ملاحظات

أحمد مطيع: القضايا المرفوعة ضد هيئة المعاقين أكثر من 4 آلاف قضية والظلم وقع على المواطنين حيث يعطى من لا يستحق وتهضم حقوق المستحقين و 400 شخص تم إنصافهم بعد اعتراضهم وشكاواهم

مرزوق الخليفة: شكراً لوزير الداخلية السابق لفتحه المجال لدورات الضباط وأطلب من وزير الداخلية الحالي تشجيع الضباط في قوة الإطفاء ولا يجوز إيقاف التحاق حملة المؤهلات بسبب عدم أخذ الإجازة الدراسية

عيسى الكندري: أؤكد أن الوزارة لم تصرف أي مبلغ للمخيم الربيعي بل للأنشطة الصيفية والصرف بعد موافقة المراقب المالي وشكلت لجنة لتقصي الحقائق وخاطبت الفتوى والتشريع وأكدت صحة الصرف ولن تكون هناك مخالفات في عهدي

مبارك الحجرف: لم نكن نريد التعرض لوزارة الأوقاف لكن كيف تصرف مكافآت عن مخيم ربيعي أثناء فترة كورونا والمخيم "أون لاين".. وأقول للوزير غير عتبة وزارتك

سعود بو صليب: عندما استجوبتُ وزير الصحة لم أسمع صوت حمدان العازمي وعندما استجوب وزير الدفاع هاجمنا والبيان الذي أصدرناه واضح حول عدم وصول المحاور لطرح الثقة

-أنا رديت حمدان للمربع الأول وكلامه عار من الصحة ومتى تجرأت أنت تقديم استجواب والمعارضة راحت مع مسلم البراك الله يذكره بالخير

حسن جوهر: الدولة لا تحكم السيطرة على المعلومات وهذه قضية تتعلق بالأمن السيبراني

بدر الملا : نريد أن يطلع ديوان المحاسبة على عقود الأمن السيبراني ويفحصها

حمد المطر: الحكومة قدّمت برنامج عملها وأحد الوزراء لا يعرف معنى "الساينتفيك بارك"

-حمد المطر : تكويت القطاع النفطي يتعلق بجانب الأمن الوطني وبعض المواطنين يتفوقون على الوافدين في المهارات والمهندس الكويتي الآن عاطل عن العمل وسأوجه أسئلة عن المستشارين غير الكويتيين

حمدان العازمي : رسالة لجنة الميزانيات حول ميزانية التسليح التي لم يتم إرسالها للمجلس حتى الآن واضحة

- العبرة بالمواقف وليس بالكلام وأنا قدمتُ سبعة استجوابات ..وأبو صليب ربط موقفه بالمعاملات بعد أن سألته عن موقفه

-اختلاط في حفل بالمنقف وتحركنا فوراً وتم إيقاف الحفل والسؤال ما فائدة هذه الحفلات ونحن شعب محافظ ويخاف الله ولا يجوز أن نجلب فنانين من الخارج لإفساد الشباب..وعلى الوزراء المعنيين الانتباه ووزير الإعلام عليه عدم إصدار التراخيص

أسامة الشاهين: نأمل من اللجنة الصحية الرقابة على ملف التمريض الذي تم حرقه في وزارة الصحة

- الإجابة عن سؤال المترو توضح أن يوم الحكومة بسنة ويجب حسم الموضوع الذي مضى عليه وقت طويل خصوصاً أن تكلفته الإنشائية 4 مليارات دينار وموضوع سكة الحديد لا يزال أيضا معلّقاً والأموال تصرف على الدراسات فقط

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح جلسة مجلس الأمة العادية لمناقشة جدول الأعمال

مجلس الأمة يوافق على الرسائل الواردة التالية :

1. رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية للارتباط.

2. رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن الرقابة على عمليات السحب.

3. رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها

4. رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

5. رسالة من رئيس لجنة الميزانيات بتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية للتسلح الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2016 وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة.

[10:03 am, 01/02/2022] Hussien Ramadan Anbaa: رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق إلى لجنة شؤون الاسكان والعقار عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

رسالة من من النائب الدكتور صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث موضوع حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الاعاقة أو المكلفين برعاية معاق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مكافأة نهاية الخدمة.

رسالة من النائب الدكتور صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ودور الهيئة العامة للقوة العاملة في ذلك.