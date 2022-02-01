بشرى شعبان
بدأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، في استقبال طلبات فتح الملف التعليمي للسنة التعليمية 22/23 اليوم، في مقر الهيئة المركزي في حولي والمراكز في المناطق.
وكشف مصدر خاص لـ"الأنباء"، ان استقبال المراجعين الخاص في فتح التعليمي يتم دون حاجة لحجز موعد مسبق "الباركود".
المستندات المطلوبة:
تعبئة نموذج الخاص لفتح الملف
صورة من شهادة اثبات الاعاقة
صورة من شهادة الميلاد
صورة البطاقة المدنية للطالب
صور البطاقة المدنية للاب عدد 2
صورة البطاقة المدنية للام عدد 2
صورة من الجنسية للام في حال كان الطالب غير كويتي
صور شخصية حديثة لطالب عدد 2