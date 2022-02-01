بشرى شعبان

بدأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، في استقبال طلبات فتح الملف التعليمي للسنة التعليمية 22/23 اليوم، في مقر الهيئة المركزي في حولي والمراكز في المناطق.

وكشف مصدر خاص لـ"الأنباء"، ان استقبال المراجعين الخاص في فتح التعليمي يتم دون حاجة لحجز موعد مسبق "الباركود".

المستندات المطلوبة:

تعبئة نموذج الخاص لفتح الملف

صورة من شهادة اثبات الاعاقة

صورة من شهادة الميلاد

صورة البطاقة المدنية للطالب

صور البطاقة المدنية للاب عدد 2

صورة البطاقة المدنية للام عدد 2

صورة من الجنسية للام في حال كان الطالب غير كويتي

صور شخصية حديثة لطالب عدد 2