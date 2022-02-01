تقدم النائب شعيب المويزري باستجواب إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر.

ويتكون الاستجواب من أربعة محاور يتعلق المحور الأول بالهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

أما المحور الثاني فيتعلق بمخالفة القوانين والتخبط الاداري في وزارة الخارجية، والثالث يتعلق بعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.

والمحور الرابع يتعلق بمخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في واجباته كونه وزير خارجية الكويت.

نص الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر







