عادل الشنان

أعلن وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، عن اعادة صرف بدل الايجار للمواطنين الذين قاموا بإجراءات البدل او التنازل وتم وقف بدل الايجار عنهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً ان بدل الايجار سيتم صرفه لهم بدءا من شهر ابريل المقبل وذلك بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر وتعاون وزراء الجهات المعنية بالامر.

ومن جهة اخرى اكد العرو على هامش زيارته لاهالي خيطان الجنوبي ان القيمة الرمزية لارض القسيمة في مشروع خيطان الجنوبي قد وافق مجلس الوزراء على تخفيضها بواقع 5 الاف دينار كويتي منها.