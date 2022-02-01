ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد قام صباح اليوم الثلاثاء، بتفقد موقع عمليات البحث عن المفقود في بحر الزور للاطلاع على خطة البحث التي تعمل بها ادارة الإطفاء والانقاذ البحري.

وقالت الادارة ان عمليات البحث مستمرة منذ لحظة تلقي البلاغ التي كانت في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم امس الاثنين وقد توجهت 8 قطع بحريه من ادارة الإطفاء والانقاذ البحري الى موقع البلاغ بمشاركة خفر السواحل والطوارئ الطبية ، وتقوم الفرق بعمليات الغوص تحت سطح الماء للبحث والمسح الشامل بالمنطقة.

وتواجد في الموقع من قيادات قوة الإطفاء العام نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم ومدير ادارة الإطفاء والانقاذ البحري العقيد بدر فالح سيف.