شيخة البحر في الصدارة.. تليها: وضحة الخطيب وهنادي الصالح وإيمان الروضان

أعلنت «فوربس» الشرق الوسط، عن قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، حيث حلت 4 كويتيات ضمن القائمة، وهن: نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله بشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، ورئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح، والرئيسة التنفيذية لشركة «زين ـ الكويت» إيمان الروضان.

وتضم قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعا، وتتصدر كل من الإمارات ومصر القائمة بـ 7 مشاركات، تليهما السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ 4 مشاركات لكل منها.



كما تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 16 مشاركة، يليه قطاعي التجزئة والشركات القابضة المتنوعة بواقع 6 مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بـ 5 مشاركات.



وتقود أكثر من 25% من سيدات القائمة هذا العام مكاتب إقليمية وأقساما لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل سعيدة جعفر من شركة (Visa) وديريا ماتراس من (Meta)، إضافة إلى ريما عاصي من شركة (McKinsey & Company).



وقادت العديد من سيدات الأعمال شركاتهن إلى اجتياز التوقعات في عام 2021.



تحت قيادة سارة السحيمي، تحولت السوق المالية السعودية «تداول» إلى مجموعة قابضة ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره.



بينما باعت منى عطايا حصة أغلبية من شركتها (Mumzworld) إلى مجموعة تمر السعودية في إحدى أهم صفقات التخارج للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021.



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