رفعت السلطات الدنماركية جميع القيود المفروضة ذات الصلة بالجائحة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في الدنمارك لا يزال مرتفعا.

وأصبح ارتداء الأقنعة إلزاميا شيء من الماضي حاليا، بجانب عرض البطاقات التي توفر دليلا على التطعيم، أوالتعافي أو نتائج الاختبار السلبية.

ويمكن للأحداث الكبيرة الآن المضي قدما دون عوائق، ويمكن للمحتفلين الوصول إلى صالات الرقص في الملاهي الليلية بدون أقنعة واقية.

ولا يزال يتعين على المسافرين الذين يدخلون البلاد تقديم دليل على التطعيم.

واتخذت الدنمارك خطوة مماثلة في أيلول/سبتمبر، ولكن أعيد العمل بالتدابير تدريجيا عندما بدأت أعداد الحالات في الارتفاع بشكل حاد بعد ذلك بوقت قصير.