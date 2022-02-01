أعلنت وزارة السياحة التونسية ، استئناف الرحلات البحرية نحو الوجهة التونسية بدءا من آذار/مارس المقبل بعد نحو عامين من التوقف.

وأفادت الوزارة في بيان لها عقب اجتماع أن أولى الرحلات ستكون يوم 23 آذار/مارس بينما توقعت قدوم 38 رحلة على امتداد عام 2022 في حال تحسنت الأوضاع الصحية المرتبطة بوباء كورونا عالميا وعدم تصنيف تونس ضمن القائمة الحمراء.

وقال وزير السياحة محمد المعز بلحسن "هذه الرحلات تساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية خاصة على مستوى الصناعات التقليدية والنقل السياحي وكذلك المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم وغيرها من الأنشطة السياحية والثقافية والاقتصادية".