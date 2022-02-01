انضم عملاق النشر الألماني أكسيل سبرينجر وكريستيان شيفرت الرئيس السابق لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم إلى تحالف يهدف إلى تأسيس بوابة لبث فعاليات الدوريات المحلية الرياضية بعيدا عن كرة القدم، وفعاليات الرياضات الفردية الكبرى بداية من العام المقبل.

وأوضح بيان صادر عن سبرينجر أن شيفرت هو المؤسس للبوابة التي يقع مقرها في كولونيا ، بينما سيكون سبرينجر مالكا للحصة الأكبر من أسهم الشركة.

ومن المقرر أن يبدأ بث فعاليات الدوريات الرياضية المختلفة، ومن بينها هوكي الجليد وكرة السلة وكرة اليد، في خريف عام .2023

ويمتلك اكسيل سبرينجر واحدة من أكبر دور النشر في أوروبا.

وأشار البيان "الهدف من المشروع المشترك يتمثل في جذب الملايين من الجماهير الألمانية المهتمة بالرياضة والدوريات بعيدا عن كرة القدم ، وأن يقدم لهم منصة إعلامية جديدة تلبي حماسهم".

وأضاف "من أجل تحقيق ذلك ينبغي تجميع الحقوق السمعية والبصرية للبطولات الرياضية الجذابة والأحداث الرياضية ضمن عرض إعلامي واحد".