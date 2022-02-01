حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة إنضمام الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج إلى صفوفه، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة قريبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه بموجب الصفقة سينتقل أوباميانج بعقد بيع نهائي بعد فسخ تعاقده مع آرسنال؛ حيث تواجد أوباميانج في نادي برشلونة مساء أمس، برفقة رئيس النادي خوان لابورتا، والمدير الرياضي ماتيو أليماني وبعض المسئولين الآخرين لحسم الصفقة.

من جانبه، أكد والد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، بيير إيمريك أوباميانج، انتقال نجله إلى برشلونة.. حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام": "أشكر الله تعالى، ما أجمل إبني!، كيف لا أفتخر، نحن دائمًا نمضي قدمًا يا إبني".

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب الدولي خضع أمس للفحوص الطبية اللازمة لإتمام الصفقة، بينما أفادت التقارير بأن آرسنال كان خارج المحادثات تمامًا، حيث سمحت الإدارة لـ"أوباميانج" بالرحيل، بعدما أصبح بعيدًا عن حسابات المدرب مايكل أرتيتا.