ذكر بيان حكومي أن جنوب أفريقيا لم تعد تشترط عزل المصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض، كما خفضت فترة العزل لمن تظهر عليهم الأعراض بواقع ثلاثة أيام، مع خروج البلاد من موجة كوفيد-19 الرابعة.

وقال البيان "الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة من كوفيد-19 والتي ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وتجاوزت 60-80 بالمئة في العديد من الاستطلاعات".

وأضاف "المعلومات، التي تم جمعها من النظام الذي تستخدمه وزارة الصحة، أفادت بأن جنوب أفريقيا خرجت من الموجة الرابعة على الصعيد الوطني".