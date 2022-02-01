حذر خبراء من أن أكثر من طفل واحد من بين كل 10 أطفال في إنجلترا سيبدؤون الدراسة وهم عرضة لخطر الإصابة بالحصبة القاتلة مع انخفاض معدلات اللقاحات إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان.

وحثت وكالة الأمن الصحي البريطانية الآباء على ضمان الحصول على لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بالإضافة إلى الجرعات الروتينية الأخرى قبل بدء الدراسة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

يشار إلى أن الحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، تلحق عدوى الحصبة أضرارا بالجهاز المناعي بأكمله، مما يعني أن الأطفال يصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى.

وفي حالات نادرة، يمكن أن تؤدي الحصبة إلى حالة يمكن أن تسبب تدميرا تدريجيا للجهاز العصبي المركزي وفقدان التحكم الحركي والصرع والوفاة.