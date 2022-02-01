يمكن للسائحين الذين حصلوا على جرعتين على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دخول تايلاند اعتبارا من الان بدون الخضوع لحجر صحي.

وقد تم اليوم الثلاثاء إعادة العمل ببرنامج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وادخل) - الذي كان قد تم تعليقه في كانون الاول/ديسمبر الماضي خوفا من انتشار متحور "أوميكرون" - بسبب عدم ارتفاع أعداد الاصابات بالفيروس في الوجهة المحببة لقضاء العطلات خلال الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، فقد تم تشديد القواعد المفروضة لمكافحة تفشي الفيروس، كما يواجه المخالفون دفع غرامات.

وبدلا من إجراء اختبار "بي سي آر" واحد فقط فور وصول السائحين للبلاد، يتعين على السائحين حاليا إجراء اختبار جديد في اليوم الخامس من وصولهم إلى تايلاند.

وأثناء انتظارهم لنتيجة الاختبار، يتعين على الراغبين في قضاء العطلات عزل أنفسهم داخل فندق معين.

كما يتم تطبيق قواعد أخرى، ويوصى بشدة الحصول على معلومات مفصلة من السلطات.

ومن الممكن أن يواجه من يتجاهلون العمل بإرشادات السلطات، دفع غرامة تصل قيمتها إلى 20 ألف بات (600 دولار)، بحسب ما قاله تاويسيلب ويسانيوتين، المتحدث باسم "مركز إدارة وضع كوفيد 19-"، لصحيفة "بانكوك بوست"، مؤكدا: "يتعين على السائحين الامتثال لقوانين تايلاند".

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